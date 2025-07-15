Девушку чуть не изнасиловали пятеро мужчин в ночном клубе

15 июля 2025, 19:06

В Екатеринбурге задержали пятерых клиентов ночного клуба за попытку изнасилования

Фото: iStock/Jordi Salas

В Екатеринбурге на улице Малышева пьяные посетители ночного клуба едва не надругались над девушкой. Об этом сообщает E1.RU.





Пострадавшая посетила заведение вместе с подругой и племянницей. Пятеро мужчин поймали ее на выходе из туалета и попытались снять с нее штаны. На вид нападавшим было около 20 лет.

«Один залез на нее сверху, держал. Другие стали расстегивать и стягивать с нее штаны. Она дергалась, пыталась вырваться, и один из них ткнул ей по лицу и попал в нос. Потом оказалось, что его сломали», — рассказал знакомый пострадавшей.