Девушку чуть не изнасиловали пятеро мужчин в ночном клубе
В Екатеринбурге задержали пятерых клиентов ночного клуба за попытку изнасилования
В Екатеринбурге на улице Малышева пьяные посетители ночного клуба едва не надругались над девушкой. Об этом сообщает E1.RU.
Пострадавшая посетила заведение вместе с подругой и племянницей. Пятеро мужчин поймали ее на выходе из туалета и попытались снять с нее штаны. На вид нападавшим было около 20 лет.
«Один залез на нее сверху, держал. Другие стали расстегивать и стягивать с нее штаны. Она дергалась, пыталась вырваться, и один из них ткнул ей по лицу и попал в нос. Потом оказалось, что его сломали», — рассказал знакомый пострадавшей.Подруга вступилась за девушку, но получила удар в лицо — ей сломали нос. С трудом они высвободились и сбежали от насильников, после чего обратились за помощью к охране. В итоге на адрес приехали сотрудники полиции, которые задержали подозреваемых. Молодые люди предлагали решить вопрос деньгами, но девушки отказались и написали заявление.