Фасад многоэтажки обрушился из-за ливня в Москве
Фасад из минеральной ваты обрушился с многоэтажки на Хорошевском шоссе в Москве
Фасад жилого дома обрушился на Хорошевском шоссе в столице из-за ливня. Как уточнил Telegram-канал «Осторожно, Москва», фасад был из минеральной ваты.
По информации СМИ, пострадавших нет. Местные жители рассказали, что перед обрушением рабочими производился монтаж плит на лицевой части многоэтажки.
«Рабочие успели буквально за несколько секунд до обрушения покинуть люльку», — отметила местная жительница.Сегодня днем сообщалось, что из-за ливня в Москве в своих автомобилях оказались запертыми семь человек. Сильная стихия затопила двор на Автозаводской улице. Пострадавшие вызвали спасателей и эвакуатор.