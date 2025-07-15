Фасад многоэтажки обрушился из-за ливня в Москве

15 июля 2025, 18:29

Фасад из минеральной ваты обрушился с многоэтажки на Хорошевском шоссе в Москве

Фото: istockphoto/Felix Geringswald

Фасад жилого дома обрушился на Хорошевском шоссе в столице из-за ливня. Как уточнил Telegram-канал «Осторожно, Москва», фасад был из минеральной ваты.





По информации СМИ, пострадавших нет. Местные жители рассказали, что перед обрушением рабочими производился монтаж плит на лицевой части многоэтажки.





«Рабочие успели буквально за несколько секунд до обрушения покинуть люльку», — отметила местная жительница.

