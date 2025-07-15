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В Москве собачница зарезала питбуля и ранила щенка

Фото: Istockphoto / tverkhovinets

В Южном Бутове произошел конфликт между двумя собачниками, в результате которого погибла собака.



По данным Mash, женщина, выгуливавшая стаффордширского терьера, зарезала питбуля, сорвавшегося с поводка, и нанесла шесть ножевых ранений 10-месячному щенку. Женщина утверждает, что оборонялась, так как собаки хотели ее растерзать.

Хозяин питбуля, Асим, утверждает, что его пес лишь обнюхал стаффордширского терьера, и женщина без предупреждения достала нож. Щенок, получивший тяжелые ранения, выжил благодаря дорогостоящему лечению.

Женщина была отпущена полицией.

Виктория Иванченко

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