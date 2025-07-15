В Екатеринбурге мужчина сутки терроризирует бывшую жену с ребенком
Житель Екатеринбурга уже сутки терроризирует свою бывшую жену и ребенка в поселке Светлый, закидывая окна булыжниками.
По словам девушки, мужчина ранее нападал на нее с ножом, отбирал вещи и документы. Несмотря на смену замков, абьюзер не прекратил преследование. Сначала он стучал в дверь, а затем начал кидать камни в окна, едва не попав в детскую люльку.
Соседи задержали сталкера, после чего экс-супруга написала заявление в полицию, сообщает Ural Mash.
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