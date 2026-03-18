Девушку изнасиловали во время первой встречи с работодателем

В Казахстане девушку изнасиловали после отклика на вакансию в соцсетях
В Казахстане 18-летняя девушка подверглась насилию после отклика на вакансию, опубликованную в соцсетях. Как передаёт Almaty.tv, заявительница пришла по адресу, однако покинуть помещение ей не дали — у входа дежурила охрана.



По словам потерпевшей, злоумышленники гарантировали ей безопасность.

«Мне пообещали, что меня никто не тронет, я должна сделать просто массаж, и я согласилась. Я должна была отказаться с самого начала», — приводит телеканал слова девушки.
В ходе процедуры заявительницу изнасиловали. После инцидента пострадавшая написала заявление в полицию. Выяснилось, что заведение продолжает функционировать под видом сауны. Правоохранители возбудили уголовное дело по факту изнасилования.

Сейчас специалисты проводят экспертизы. Родственники настаивают на привлечении к ответственности не только непосредственного насильника, но и организаторов схемы, которые заманили девушку в ловушку.
Ольга Щелокова

