«Перебрал»: В Подмосковье мужчина поссорился с женой и открыл по ней стрельбу

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В Красногорске мужчина открыл стрельбу по своей супруге в ходе пьяной ссоры, об этом сообщает Telegram-канал SHOT.
По информации СМИ, 53-летний житель подмосковного Красногорска перебрал с алкоголем и начал скандалить с женой.
Женщине не понравилось, что её супруг перебрал с алкоголем прямо перед началом рабочей неделе. Однако, мужчина также был недоволен поведением жены. Он открыл сейф, достал из него карабин «Сайга-МК» и заявил, что жить ей осталось совсем недолго.
Супруг произвёл выстрел, но, к счастью, он был настолько пьян, что промахнулся. Женщине удалось сбежать и вызвать полицию.
В ходе обыска правоохранители обнаружили у мужчины две «Сайги», ИЖ-54, пневматические пистолеты, арбалет и лук. Теперь ему грозит уголовное дело.
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Женщине не понравилось, что её супруг перебрал с алкоголем прямо перед началом рабочей неделе. Однако, мужчина также был недоволен поведением жены. Он открыл сейф, достал из него карабин «Сайга-МК» и заявил, что жить ей осталось совсем недолго.
В ходе обыска правоохранители обнаружили у мужчины две «Сайги», ИЖ-54, пневматические пистолеты, арбалет и лук. Теперь ему грозит уголовное дело.
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Евгения Парфентьева