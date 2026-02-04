Девушку подвергли публичной порке до потери сознания за внебрачный секс

04 февраля 2026, 04:31

BBC News: В Индонезии девушка потеряла сознание во время публичной порки на 140 ударов

Фото: iStock/Alexey_M

В индонезийской провинции Ачех 21-летнюю девушку подвергли публичной порке за внебрачную связь и употребление алкоголя. Об этом сообщает BBC News.





Ачех является единственной провинцией Индонезии, где официально действуют законы шариата. Местное законодательство предусматривает публичную порку за ряд преступлений.



Суд приговорил местную жительницу к 140 ударам ротанговой тростью — максимальному наказанию, которое складывается из 100 ударов за внебрачный секс и 40 за распитие спиртного. Партнёр девушки также получил телесное наказание.



Три офицера поочерёдно наносили удары осуждённой. Во время экзекуции та плакала, а затем потеряла сознание от боли. После этого девушку унесли в машину скорой помощи.