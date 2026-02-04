Выяснилось, что Дания «в бешеном темпе» закупает вооружения для подготовки к войне с Россией
Посол Барбин: Дания стремительно наращивает вооружения для подготовки к войне с РФ
Посол России в Копенгагене Владимир Барбин заявил, что Дания оправдывает ускоренную милитаризацию подготовкой к гипотетической войне с РФ. Его слова приводит РИА Новости.
Дипломат объяснил, страна «в бешеном темпе» наращивает численность вооружённых сил и закупает различные виды вооружений. Копенгаген создаёт систему ПРО и ПВО, а также финансирует строительство новых фрегатов и других кораблей.
«Осуществляется долгосрочная программа по ускоренной милитаризации Дании. (...) Укрепляется оборонный потенциал в Арктике, в том числе и на Гренландии», — сообщил посол.Идеологической основой для этих приготовлений, как отметил Барбин, служит тезис о том, что Россия после завершения конфликта на Украине может якобы напасть на европейские страны.
В начале февраля глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что Европа пыталась и продолжает пытаться вбивать клин между Россией и США. Западные страны уверены, что политика Вашингтона при президенте Дональде Трампе якобы смещается в сторону российских интересов.