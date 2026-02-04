Пятилетнюю девочку сбили на нерасчищенной дороге у школы на Камчатке

04 февраля 2026, 05:57

Amur Mash: В Петропавловске-Камчатском машина сбила пятилетнюю девочку у школы

Фото: iStock/Paha_L

В Петропавловске-Камчатском машина сбила пятилетнего ребёнка возле школы. Многие дети вынуждены идти на занятия по нерасчищенной от снега проезжей части, передает Telegram-канал Amur Mash.