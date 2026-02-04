Пятилетнюю девочку сбили на нерасчищенной дороге у школы на Камчатке
В Петропавловске-Камчатском машина сбила пятилетнего ребёнка возле школы. Многие дети вынуждены идти на занятия по нерасчищенной от снега проезжей части, передает Telegram-канал Amur Mash.
Дистанционное обучение, введённое из-за последствий снежного циклона, завершилось 29 января, однако подходы к учебным заведениям так и не очистили. Дети вынуждены ходить на уроки в темноте, огибая трёхметровые сугробы и двигаясь между автомобилями.
Ранее родители и руководство лицея № 21 уже обращались к властям с просьбой расширить дорогу, но получили отказ. Такая ситуация привела к трагедии — этим утром у школы № 33 водитель Nissan Safari сбил девочку. Пострадавшая находится в сознании, ее госпитализировали для обследования.
Госавтоинспекция подтвердила неудовлетворительное состояние дорожного покрытия на месте ДТП. Прокуратура начала проверку действий местной администрации.
Читайте также: