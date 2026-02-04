Один человек пострадал при столкновении поезда «Ульяновск – Москва» с бензовозом

04 февраля 2026, 07:15

Фото: iStock/Serjio74

В Мордовии произошло столкновение пассажирского поезда с с порожним бензовозом, пострадал один человек. ДТП также привело к задержкам в движении пяти пассажирских поездов, передает ТАСС.





Авария случилась в ночь с 3 на 4 февраля в Зубово-Полянском районе. Пустой бензовоз марки Scania выехал на железнодорожный переезд перед приближающимся поездом «Ульяновск — Москва». Машинист применил экстренное торможение, но не смог предотвратить столкновение.



Схода подвижного состава не произошло, но кабина локомотива получила повреждения. Предварительно, пострадал только водитель грузовика. Пассажиры поезда и локомотивная бригада не обращались за помощью медиков.





«ДТП стало причиной задержки следующих пассажирских поездов: №21 Ульяновск — Москва (на 2 часа 59 мин); №65 Тольятти — Москва (на 2 часа 16 минут); №31 Орск — Москва (на 2 часа 31 минуту); №14 Москва — Челябинск (на 1 час 44 минуты); №42 Москва — Саранск (на 1 час 13 минут)», — говорится в материале.