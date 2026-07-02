У острова Елены в Приморье сгорел катер, людей эвакуировали
Во Владивостоке загорелся катер после двух хлопков в машинном отделении. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МЧС по Приморскому краю.
В этот момент судно проходило пролив между островом Русский и островом Елены в сторону бухты Новик. Капитан включил систему экстренного пожаротушения, однако дым продолжал усиливаться.
На борту находились двое мужчин и 13-летний подросток — все они надели спасательные жилеты и прыгнули в воду. Их подобрало проплывавшее мимо судно и доставило на берег. В результате происшествия никто не пострадал.
Ранее сообщалось, что жительница Санкт-Петербурга пострадала после того, как упала с гидроцикла в воду и ударилась о проходивший мимо катер. Пострадавшую доставили в больницу в состоянии средней степени тяжести.
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