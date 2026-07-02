Дочь бизнесмена совершила самоубийство через девять дней после родов в Москве

02 июля 2026, 16:25

«МК»: В Москве погибла 27-летняя дочь бизнесмена через девять дней после родов

Фото: istockphoto/Motortion

В Москве погибла 27-летняя женщина, ставшая матерью девять дней назад. По предварительным данным, трагедия произошла 1 июля на севере столицы, пишет «МК».