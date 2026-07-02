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Дочь бизнесмена совершила самоубийство через девять дней после родов в Москве

«МК»: В Москве погибла 27-летняя дочь бизнесмена через девять дней после родов
Фото: istockphoto/Motortion

В Москве погибла 27-летняя женщина, ставшая матерью девять дней назад. По предварительным данным, трагедия произошла 1 июля на севере столицы, пишет «МК».



Около 12:30 возле жилого дома прохожие обнаружили тело с травмами. На место происшествия прибыли экстренные службы. Вскоре приехал супруг погибшей.

По предварительной информации, у молодой матери мог развиться послеродовой психоз. Сообщается, что еще до беременности она обращалась за психологической помощью. Ребенок был долгожданным, а в момент происшествия находился дома под присмотром няни и матери женщины.

По данным источников, погибшая являлась дочерью известного предпринимателя из одного из регионов Северо-Западного федерального округа. Ее отец владеет сетью магазинов, ресторанами и транспортными компаниями.

Обстоятельства произошедшего устанавливаются. Официальных комментариев правоохранительных органов о причинах смерти на момент публикации не поступало.

Никита Кротов

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