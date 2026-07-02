Дочь бизнесмена совершила самоубийство через девять дней после родов в Москве
В Москве погибла 27-летняя женщина, ставшая матерью девять дней назад. По предварительным данным, трагедия произошла 1 июля на севере столицы, пишет «МК».
Около 12:30 возле жилого дома прохожие обнаружили тело с травмами. На место происшествия прибыли экстренные службы. Вскоре приехал супруг погибшей.
По предварительной информации, у молодой матери мог развиться послеродовой психоз. Сообщается, что еще до беременности она обращалась за психологической помощью. Ребенок был долгожданным, а в момент происшествия находился дома под присмотром няни и матери женщины.
По данным источников, погибшая являлась дочерью известного предпринимателя из одного из регионов Северо-Западного федерального округа. Ее отец владеет сетью магазинов, ресторанами и транспортными компаниями.
Обстоятельства произошедшего устанавливаются. Официальных комментариев правоохранительных органов о причинах смерти на момент публикации не поступало.
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