Российских подростков осудили за теракт
В Череповце вынесли приговор двум несовершеннолетним, признанным виновными в совершении теракта. Суд квалифицировал их действия по статье о теракте, передает ТАСС.
Следствие и суд установили, что в августе 2025 года подростки по заданию некоего лица за денежное вознаграждение подожгли вышку сотовой связи. Действуя под контролем украинского куратора, они отправили ему видеоотчет о проделанной работе, однако обещанной оплаты так и не получили.
Противоправную деятельность юных злоумышленников выявили и пресекли сотрудники ФСБ во взаимодействии с органами МВД. Первый Западный окружной военный суд назначил одному из фигурантов наказание в виде семи лет лишения свободы, второму — шести лет. Отбывать сроки осужденные будут в воспитательной колонии.
Ранее сотрудники ФСБ предотвратили теракт в Пятигорске. Подробности в нашем материале.
Читайте также: