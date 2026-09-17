Девушку взяли в плен и насиловали три месяца по четыре раза в день после знакомства в интернете

17 сентября 2026, 16:55

Metropoles: мошенник три месяца насиловал женщину в плену в Бразилии

Фото: istockphoto/Tinnakorn Jorruang

Житель Бразилии на протяжении трех месяцев удерживал в плену свою жертву. Об этом сообщает издание Metropoles.