Девушку взяли в плен и насиловали три месяца по четыре раза в день после знакомства в интернете
Житель Бразилии на протяжении трех месяцев удерживал в плену свою жертву. Об этом сообщает издание Metropoles.
Инцидент получил огласку после того, как мужчина сам привез 39-летнюю возлюбленную в специализированный полицейский участок по делам женщин. Там она начала давать показания против бывшего супруга, однако сотрудники правоохранительных органов заметили нестыковки в ее рассказе и решили провести проверку.
В ходе разбирательства выяснилось, что за несколько месяцев до случившегося пострадавшая познакомилась с нынешним партнером через специальное приложение. При знакомстве мужчина утверждал, что ему 29 лет, однако в действительности на тот момент ему был 31 год. Постепенно злоумышленник втирался в доверие к женщине и ее детям, после чего начал брать под контроль ее финансы, общение с близкими и бытовые решения.
За три месяца до обращения в полицию партнер удерживал женщину, угрожая причинить вред ее детям. По данным издания, мужчина насиловал потерпевшую не менее четырех раз в день, а также забрал у нее крупную сумму денег.
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