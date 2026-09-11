Мужчина пытался расправиться с бывшей с помощью леггинсов и изнасиловал

11 сентября 2026, 10:53

В Катании задержали мужчину после нападения на бывшую сожительницу

Фото: iStock/slkoceva

В итальянской Катании 40-летнего мужчину подозревают в нападении на бывшую партнершу, незаконном удержании и изнасиловании. Об этом сообщает ANSA.