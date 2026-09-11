Мужчина пытался расправиться с бывшей с помощью леггинсов и изнасиловал
В итальянской Катании 40-летнего мужчину подозревают в нападении на бывшую партнершу, незаконном удержании и изнасиловании. Об этом сообщает ANSA.
По словам женщины, отношения с мужчиной сопровождались контролем, ревностью и агрессией. После расставания она согласилась провести с ним вечер: пара поужинала, после чего приехала к ней домой.
Позднее мужчина запер женщину в спальне. Он угрожал ей ножом, пытался перекрыть дыхание леггинсами и заклеивал рот клейкой лентой. Затем подозреваемый забрал телефон и ключи от жилья, после чего совершил сексуальное насилие.
Женщине удалось выбраться из квартиры и обратиться к правоохранителям. Полиция задержала предполагаемого нападавшего. Ему вменяют сексуальное насилие, незаконное лишение свободы и причинение телесных повреждений. Мужчину взяли под стражу.
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