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Мужчина пытался расправиться с бывшей с помощью леггинсов и изнасиловал

В Катании задержали мужчину после нападения на бывшую сожительницу
Фото: iStock/slkoceva

В итальянской Катании 40-летнего мужчину подозревают в нападении на бывшую партнершу, незаконном удержании и изнасиловании. Об этом сообщает ANSA.



По словам женщины, отношения с мужчиной сопровождались контролем, ревностью и агрессией. После расставания она согласилась провести с ним вечер: пара поужинала, после чего приехала к ней домой.

Позднее мужчина запер женщину в спальне. Он угрожал ей ножом, пытался перекрыть дыхание леггинсами и заклеивал рот клейкой лентой. Затем подозреваемый забрал телефон и ключи от жилья, после чего совершил сексуальное насилие.

Женщине удалось выбраться из квартиры и обратиться к правоохранителям. Полиция задержала предполагаемого нападавшего. Ему вменяют сексуальное насилие, незаконное лишение свободы и причинение телесных повреждений. Мужчину взяли под стражу.

Дарья Осипова

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