Массажист из Москвы изнасиловал клиентку во время сеанса и попал под стражу
В Москве клиентка салона заявила об изнасиловании во время сеанса массажа. Подробности приводит Telegram-канал Baza.
21-летняя Анна (имя изменено) пришла в салон «Массажных дел мастер». Сеанс проводил 30-летний Гусейн, который незадолго до этого устроился туда на работу. По словам девушки, сначала всё шло нормально, но затем массажист начал переходить границы.
Анна попыталась сопротивляться. Однако Гусейн прижал левую руку москвички к кушетке и лишил возможности двигаться. Удерживая её силой, он раздел клиентку, начал трогать её за интимные места и в итоге совершил надругательство. Через некоторое время девушке удалось вырваться. Она сразу убежала из салона и обратилась в полицию.
Столичный СК задержал подозреваемого и возбудил уголовное дело. Вскоре суд поместил его под стражу. Задержанный был подписан на мизогинный паблик «НЕ СУЩИЙ СВЕТ» и репостил оттуда записи о том, как унижать женщин.
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