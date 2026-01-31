Девушку задушили в квартире на юго-востоке Москвы
СК: девушку задушили в квартире на Совхозной улице в Москве
Следователи и криминалисты столичного управления СК выясняют обстоятельства гибели девушки на юго-востоке Москвы. Об этом говорится в телеграм-канале ведомства.
Уточняется, что 31 января в квартире жилого дома на улице Совхозной обнаружили женское тело с признаками насильственной смерти. По предварительным данным, речь идет об удушении.
По факту произошедшего организовали доследственную проверку по статье «Убийство». Сейчас праввоохранители осматривают место происшествия.
Предварительно установили, что смерть жертве мог причинить ее знакомый. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.
