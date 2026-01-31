Девушку задушили в квартире на юго-востоке Москвы

31 января 2026, 11:50

СК: девушку задушили в квартире на Совхозной улице в Москве

Фото: медиасток.рф

Следователи и криминалисты столичного управления СК выясняют обстоятельства гибели девушки на юго-востоке Москвы. Об этом говорится в телеграм-канале ведомства.