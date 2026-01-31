Россиянина парализовало во время семейного отдыха в Таиланде

31 января 2026, 11:46

Российский турист не может вернуться из Таиланда из-за внезапного паралича

Фото: Istock/gorodenkoff

Россиянин заболел во время отдыха в Таиланде. Как сообщает Telegram-канал SHOT, у мужчины развился синдром Гийена-Барре, что привело к параличу. Сейчас его не могут доставить в Россию.