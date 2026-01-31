Россиянина парализовало во время семейного отдыха в Таиланде
Россиянин заболел во время отдыха в Таиланде. Как сообщает Telegram-канал SHOT, у мужчины развился синдром Гийена-Барре, что привело к параличу. Сейчас его не могут доставить в Россию.
45-летний предприниматель Евгений из Новосибирска прибыл в Таиланд с семьёй в начале декабря. 17 января у него онемели руки, а через сутки он не смог ходить. Врачи диагностировали синдром Гийена-Барре. Это редкое аутоиммунное заболевание часто развивается после инфекции и поражает нервную систему.
Страховая компания не продлила оплату лечения и больничной палаты, поэтому мужчину выписывают в тяжёлом состоянии. Семье выдали ваучер на авиабилет, но для перелёта лежачего пациента нужен специальный рейс с местом для носилок.
Стоимость перевозки оценивают в 900 тысяч рублей. Семья обратилась за помощью в Посольство РФ и Минздрав. После возвращения мужчине потребуется длительная реабилитация.
