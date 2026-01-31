На съемочную группу РЕН ТВ напали в чилийском городе Сантьяго
В чилийском Сантьяго неизвестный напал на съемочную группу НИИ РЕН ТВ. Об этом говорится в телеграм телеканала.
В результате пострадали ведущий Алексей Корзин и оператор. По данным СМИ, злоумышленник разбил бутылку об голову Корзина и порезал руку оператору.
Как уточняется, нападавший пытался похитить телефоны и съемное оборудование, но не смог этого сделать, встретив сопротивление. Других подробностей нет.
