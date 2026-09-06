Девять человек погибли после взрыва фейерверков в Мексике
Не менее девяти человек погибли и 14 получили ранения в результате взрыва пороха и фейерверков в мексиканской общине Санта-Мария-Канчесда. Об этом информирует газета Milenio.
Трагедия произошла в ходе подготовки к празднованию дня святого покровителя общины. В здании рядом с церковью хранились порох и пиротехника. В результате мощного взрыва одна из построек, расположенных рядом с храмом, была полностью разрушена.
Спасательные работы на месте происшествия продолжаются. Сотрудники экстренных служб, пожарные и подразделения гражданской обороны разбирают завалы в поисках выживших.
Все пострадавшие, включая детей, были госпитализированы в больницу города Атлакомулько. Причины случившегося выясняются.
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