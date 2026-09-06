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Сын напал на пожилую мать и пытался расправиться с ней ради денег

78.ru: в Ленобласти сына задержали по подозрению в разбойном нападении на мать
Фото: iStock/Hartmut Kosig

В Ленинградской области задержали мужчину, подозреваемого в нападении на свою пожилую мать ради кражи денег. Об этом информирует 78.ru.



В садоводстве «Красногорское», расположенном в Ломоносовском районе, произошел инцидент. 64-летняя женщина обратилась в правоохранительные органы, сообщив, что 35-летний сын напал на нее, а затем похитил деньги и скрылся с места происшествия.

По факту случившегося возбуждено уголовное дело по статье о разбое. Подозреваемого задержали на Бронетанковой улице в Санкт-Петербурге и заключили под стражу.

Ранее сообщалось, что женщина застрелила мужчину после спора о парковочном месте и осталась на свободе. Подробнее читайте в материале «Радио 1».

Екатерина Коршунова

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