Сын напал на пожилую мать и пытался расправиться с ней ради денег
В Ленинградской области задержали мужчину, подозреваемого в нападении на свою пожилую мать ради кражи денег. Об этом информирует 78.ru.
В садоводстве «Красногорское», расположенном в Ломоносовском районе, произошел инцидент. 64-летняя женщина обратилась в правоохранительные органы, сообщив, что 35-летний сын напал на нее, а затем похитил деньги и скрылся с места происшествия.
По факту случившегося возбуждено уголовное дело по статье о разбое. Подозреваемого задержали на Бронетанковой улице в Санкт-Петербурге и заключили под стражу.
Ранее сообщалось, что женщина застрелила мужчину после спора о парковочном месте и осталась на свободе. Подробнее читайте в материале «Радио 1».
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