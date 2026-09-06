Сын напал на пожилую мать и пытался расправиться с ней ради денег

06 сентября 2026, 09:40

78.ru: в Ленобласти сына задержали по подозрению в разбойном нападении на мать

Фото: iStock/Hartmut Kosig

В Ленинградской области задержали мужчину, подозреваемого в нападении на свою пожилую мать ради кражи денег. Об этом информирует 78.ru.