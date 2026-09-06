Педагог угрожал школьнице завалить ее на экзамене и насиловал несколько месяцев
В индийском штате Уттар-Прадеш учитель частной школы несколько месяцев насиловал ученицу. Об этом информирует Times of India.
Согласно информации правоохранительных органов, ситуация стала известна после попытки девушки покончить с собой. Оказалось, что ученица 10-го класса подвергалась сексуализированному насилию со стороны своего преподавателя.
Первый инцидент произошел примерно четыре месяца назад. Педагог пригласил девочку в свой кабинет и начал домогаться её. Школьница пыталась сопротивляться, но мужчина применил физическую силу и изнасиловал её. После этого учитель пригрозил, что провалит её на экзаменах и публично опозорит, если она расскажет о случившемся.
В последующие месяцы злоумышленник продолжал совершать насильственные действия, обещая взамен помочь с поступлением в колледж, арендой жилья и оплатой обучения. Когда девочка отказалась от дальнейших встреч с преподавателем, он распространил в интернете запись их телефонного разговора, в результате чего она попыталась свести счеты с жизнью. Заявление в правоохранительные органы подал дедушка пострадавшей. В настоящее время ведется расследование.
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