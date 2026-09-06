Педагог угрожал школьнице завалить ее на экзамене и насиловал несколько месяцев

06 сентября 2026, 16:32

В Индии педагог насиловал школьницу, запугав ее плохими оценками на экзамене

Фото: iStock/Favor_of_God

В индийском штате Уттар-Прадеш учитель частной школы несколько месяцев насиловал ученицу. Об этом информирует Times of India.