Вейп почти уничтожил лёгкие студента во Владивостоке
Во Владивостоке молодой парень попал в клинику с симптомами пневмонии — оказалось, его лёгкие почти полностью уничтожил вейп за три года курения. Об этом пишет Baza.
21-летний студент попал в городскую больницу №1 с высокой температурой и затруднённым дыханием. Симптомы, такие как кашель, лихорадка и одышка, указывали на пневмонию. Однако тщательное обследование выявило обширное поражение лёгких, связанное с использованием электронных сигарет. Молодой человек курил вейпы более трёх лет.
Благодаря своевременной и точной диагностике врачи смогли незамедлительно приступить к лечению, избежав необходимости искусственной вентиляции лёгких. Сейчас пациент проходит курс терапии системными стероидами, который продлится ещё несколько месяцев. По данным медиков, время покажет, восстановится ли лёгочная ткань полностью или на её месте сформируется фиброз.
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