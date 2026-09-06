Вейп почти уничтожил лёгкие студента во Владивостоке

06 сентября 2026, 10:09

Baza: Вейп почти разрушил лёгкие 21-летнего студента во Владивостоке

Фото: iStock/Oksana Lyskova

Во Владивостоке молодой парень попал в клинику с симптомами пневмонии — оказалось, его лёгкие почти полностью уничтожил вейп за три года курения. Об этом пишет Baza.