Девять человек попали в больницы из-за снегопадов в Краснодаре
Из-за обильных снегопадов в Краснодаре пострадали девять человек, включая одного ребенка. Об этом сообщил министр здравоохранения региона Евгений Филиппов в своем телеграм-канале.
По его словам, люди получили травмы разной степени тяжести — от ушибов до вывихов и переломов. Все они в настоящий момент находятся в местных больницах.
Министр также отметил, что за последние сутки в городе из-за непогоды произошло три серьезных ДТП, в которых пострадали пять человек. Их так же всех госпитализировали.
Филиппов призвал жителей и гостей Краснодарского края в условиях снегопада и гололеда надевать обувь с устойчивой подошвой, избегать скользких участков дорог и быть внимательнее на пешеходных переходах.
Он также обратился к водителям с просьбой соблюдать скоростной режим и дистанцию, а перед выездом проверять наличие в автомобиле аптечки первой помощи.
