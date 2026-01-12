Девять человек попали в больницы из-за снегопадов в Краснодаре

12 января 2026, 19:21

Фото: iStock/MahmutSonmez

Из-за обильных снегопадов в Краснодаре пострадали девять человек, включая одного ребенка. Об этом сообщил министр здравоохранения региона Евгений Филиппов в своем телеграм-канале.