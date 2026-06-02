Девять человек пострадали из-за обрушившегося на Японию тайфуна
Как минимум девять человек получили ранения в результате последствий тайфуна «Чанми», накрывшего префектуру Окинава. Об этом сообщил генсек японского кабмина Минору Кихара, чьи слова цитирует ТАСС.
Вместе с тем повреждения получили шесть зданий. Как мы писали ранее, из-за природной стихии в Японии отменили более 400 авиарейсов. Наибольшее число ограничений затронуло аэропорты Миядзаки и Кагосима, расположенные на острове Кюсю.
В настоящий момент эпицентр природного явления находится к югу от этого участка суши и движется в северо‑восточном направлении со скоростью около 25 км/ч. По прогнозам синоптиков, к вечеру текущего дня тайфун достигнет южной части Кюсю. Затем он продолжит смещение в том же направлении и в скором времени достигнет побережья островов Сикоку и Хонсю.
