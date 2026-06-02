Семь человек погибли в результате ДТП в Гондурасе
В столице Гондураса Тегусигальпе произошло серьезное дорожно‑транспортное происшествие, унесшее жизни семи человек. Еще по меньшей мере десять человек получили ранения, сообщает местная газета La Prensa со ссылкой на экстренные службы.
По предварительной информации, причиной трагедии стал тяжелый самосвал, который потерял управление из‑за отказа тормозов. Машина на высокой скорости врезалась в несколько автомобилей, повредила коммерческие помещения и задела людей, находившихся на улице.
Среди погибших оказался и сам водитель грузовика — Осман Гутьеррес Эспиналь. Всех пострадавших оперативно доставили в городские больницы.
На месте происшествия продолжают работать спасатели и сотрудники полиции. Власти приступили к расследованию, чтобы установить точные причины случившегося.
