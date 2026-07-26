Жуткое лобовое ДТП с фурой произошло в Удмуртии, погибли два человека
Трагедия произошла вечером 25 июля в Удмуртии. Авария случилась около 22:30 на 197-м километре федеральной трассы, сообщили в региональной Госавтоинспекции.
По предварительным данным, 75-летний водитель автомобиля Lada Granta нарушил правила дорожного движения и выехал на полосу встречного движения, где маневр был запрещен. В результате его машина столкнулась с большегрузом Volvo с полуприцепом под управлением 50-летнего водителя.
От полученных повреждений водитель легковушки и его 72-летняя пассажирка скончались на месте происшествия. Для извлечения тел погибших из покореженного автомобиля привлекались пожарные-спасатели.
В настоящее время сотрудники ГИБДД проводят проверку. Устанавливаются точные обстоятельства случившегося.
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