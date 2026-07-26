Лодка с пассажирами опрокинулась на Волге
Южная транспортная прокуратура инициировала проверку по факту опрокидывания маломерного судна на Волге. Об этом сообщили в пресс-службе надзорного ведомства.
Сигнал о переворачивании лодки «Омега» поступил в оперативные службы в 11:33. На место ЧП незамедлительно выехали спасатели ГКУ «Волгоспас» и инспекторы Государственной инспекции по маломерным судам (ГИМС). Им удалось спасти пятерых человек, находившихся на борту.
По предварительным данным, всего в момент происшествия в лодке находились шестеро граждан: трое женщин, двое детей и один мужчина. В настоящее время продолжается поиск одной из пассажирок. Спасательную операцию осложняют неблагоприятные погодные условия — сильный ветер и быстрое течение реки.
Астраханский транспортный прокурор выехал на место происшествия для координации действий экстренных служб и установления всех обстоятельств случившегося. В ходе проверки будет дана оценка соблюдению законодательства в области безопасности судоходства. По итогам надзорных мероприятий будет решен вопрос о применении мер прокурорского реагирования.
В связи со сложившейся опасной гидрометеорологической обстановкой спасатели ГКУ «Волгоспас» обратились к жителям региона с предупреждением. Они призвали астраханцев воздержаться от прогулок вдоль берега, рыбалки и любого выхода на воду на всех видах плавсредств, подчеркнув, что штормовой ветер и высокие волны представляют угрозу для жизни. Очевидцев, заметивших людей вблизи водоема или в воде, просят незамедлительно сообщать о происшествиях по единому номеру экстренных служб 112.
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