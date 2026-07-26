Лодка с пассажирами опрокинулась на Волге

26 июля 2026, 20:08

Женщина пропала после опрокидывания лодки с пассажирами на Волге, ее ищут

Фото: istockphoto/Adam Bartosik

Южная транспортная прокуратура инициировала проверку по факту опрокидывания маломерного судна на Волге. Об этом сообщили в пресс-службе надзорного ведомства.