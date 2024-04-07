Девять человек пострадали при пожаре на нефтяной платформе в Мексиканском заливе

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В Мексиканском заливе возник сильный пожар на нефтедобывающей платформе. В результате пострадали девять человек.
Как сообщает информационное агентство Reuters, загорелась одна из платформ, принадлежащих мексиканской государственной энергетической компании Pemex. Различные травмы получили девять рабочих. В заявлении Pemex, которое цитирует агентство, указано, что двое из пострадавших являются сотрудниками компании. Остальные семеро представляют другие организации. Угрозы жизни пострадавших нет.
Пожар вспыхнул накануне, 6 апреля, поздно вечером. Возгорание возникло в части платформы Akal B, где расположены газопроводы. На видео и фотографиях, сделанных с воздуха, видны огромные клубы чёрного дыма, поднимающиеся от нефтегазового объекта.
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Александр Бойцов