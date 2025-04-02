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Девять детей пострадали от взрыва петарды в подмосковной Истре. Об этом сообщает Telegram-канал «112».
Отмечается, что всё произошло в местной школе №2. Один из учеников взорвал пиротехнику прямо в классе, в результате чего пострадали несколько его одноклассников, которым потребовалась медицинская помощь. Двоих осмотрел школьный врач, а ещё семерых – медики прибывшей скорой помощи. 11-летнюю Веронику пришлось госпитализировать – у неё токсическое отравление парами и газами. Остальные дети отправлены на амбулаторное лечение.
Петарда, которую поджёг школьник, детонирует довольно долго. По всей видимости, ребята решили, что она не сработала и подошли слишком близко. Подобные хлопушки продаются на любом маркетплейсе менее чем за 200 рублей.
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Петарда, которую поджёг школьник, детонирует довольно долго. По всей видимости, ребята решили, что она не сработала и подошли слишком близко. Подобные хлопушки продаются на любом маркетплейсе менее чем за 200 рублей.
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Анастасия Чинкова