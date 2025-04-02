Девять детей пострадали от взрыва петарды в подмосковной Истре

За неделю в российском регионе жертвами интернет-мошенников стал 61 местный житель, а причиненный ущерб достиг 22 миллионов 152 тысяч рублей. Об этом сообщает кемеровская прокуратура. Самая большая сумма, отданная аферистам, составила 10 млн рублей.