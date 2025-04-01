Девятилетняя девочка погибла после визита к стоматологу

Отец родом из Южной Африки, убивший свою новорождённую дочь после жестокого изнасилования малышки, стал угрожать на суде расправой над матерью ребенка. Он твердил, что убьет ее, если суд его не посадит. Об ужасающих деталях расследования сообщает DailyMail 31 марта 2025 года.