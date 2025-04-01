Девятилетняя девочка погибла после визита к стоматологу

Фото: iStock/Olena Miroshnichenko
В Калифорнии девятилетняя девочка умерла в машине родителей после визита к стоматологу, сообщила газета The New York Post. Ребёнок заснул по дороге домой и не проснулся.
Врачи в больнице Rady в Сан-Диего позже подтвердили смерть девочки.
Трагедия случилась 18 марта 2025 года после операции в клинике Dreamtime Dentistry в Висте, штат Калифорния. Девочке провели процедуру под общей анестезией. Некоторое время она находилась под наблюдением в палате, а затем была выписана.
Родители забрали дочь на машине, но во время поездки она потеряла сознание. Причины гибели девочки пока неизвестны. Возможно, что ее смерть никак не связана с процедурой, однако «история» ее стоматолога вызывает сомнения.
Врач Райан Уоткинс, который проводил операцию погибшей, уже попадал под расследование девять лет назад (в 2016 году) из-за случая, когда пациент едва не погиб от введённого им препарата.
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Трагедия случилась 18 марта 2025 года после операции в клинике Dreamtime Dentistry в Висте, штат Калифорния. Девочке провели процедуру под общей анестезией. Некоторое время она находилась под наблюдением в палате, а затем была выписана.
Родители забрали дочь на машине, но во время поездки она потеряла сознание. Причины гибели девочки пока неизвестны. Возможно, что ее смерть никак не связана с процедурой, однако «история» ее стоматолога вызывает сомнения.
Врач Райан Уоткинс, который проводил операцию погибшей, уже попадал под расследование девять лет назад (в 2016 году) из-за случая, когда пациент едва не погиб от введённого им препарата.
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Мария Моисеева