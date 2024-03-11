Девять дней в коме: Пациентка умерла после плановой операции в московской клинике

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В Москве сотрудница Сколково скончалась после операции в частной клинке, не приходя в сознание. Родственники женщины утверждают, что медики сделали ей неправильный наркоз.
Как сообщает Телеграм-канал SHOT, 40-летняя Анастасия К. легла на плановую гинекологическую операцию в столичную клинику GMS Hospital на улице Каланчёвской. После хирургического вмешательства женщина долгое время не приходила в себя. Москвичку перевели в реанимацию НИИ им. Склифосовского. Медики боролись за ее жизнь 9 дней. Не приходя в сознание, Анастасия умерла от остановки сердца.
Родственники погибшей говорят, что врачи видят причину смерти в неправильном наркозе, сделанном в клинике. Супруг Анастасии обратился в полицию, правоохранители начали проверку.
Ранее сообщалось, что на Урале больница сообщила родственникам о смерти пациентки, но отдала чужое тело. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
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Родственники погибшей говорят, что врачи видят причину смерти в неправильном наркозе, сделанном в клинике. Супруг Анастасии обратился в полицию, правоохранители начали проверку.
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Алина Юрчак