На Урале больница сообщила родственникам о смерти пациентки, но отдала чужое тело

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В больнице в Свердловской области перепутали пациенток и тело умершей отдали не её родственникам. Об этом РИА Новости сообщили в ОВД города Ревды.
Полиция приступила к проверке по данному делу.
Отмечается, что в неврологическое отделение Ревдинской горбольницы поступили две 87-летние женщины. У одной диагностировали инфаркт, а у второй – инсульт.
Пациентка с инфарктом умерла, но об этом сообщили не её родственникам, а близким женщины с инсультом. То, что в гробу лежит чужой человек обнаружилось только в ходе отпевания в церкви.
В настоящее время решается вопрос о возбуждении уголовного дела.
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Отмечается, что в неврологическое отделение Ревдинской горбольницы поступили две 87-летние женщины. У одной диагностировали инфаркт, а у второй – инсульт.
В настоящее время решается вопрос о возбуждении уголовного дела.
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Анастасия Чинкова