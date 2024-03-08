Девять лыжниц попали в больницу после массового завала на гонке в Сочи

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Девять лыжниц получили травмы и были госпитализированы из-за массового завала во время гонки в Сочи, которая проводилась, несмотря на сильную снежную бурю. Об этом в беседе с ТАСС сообщила президент Федерации лыжных гонок России Елена Вяльбе.
Всего под завал попали 15 лыжниц, которые не добрались до финиша. Девять из них были госпитализированы с травмами рук, ног и открытыми переломами.
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