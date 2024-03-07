В подъезде Москвы обнаружили голую бодибилдершу, завёрнутую в простыню

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В столичном подъезде обнаружили голую бодибилдершу, завёрнутую в простыню, об этом стало известно Teloegram-каналу SHOT.
По информации СМИ, 20-летнюю спортсменку обнаружили соседи. Она лежала полностью обнажённой в подъезде многоквартирного дома на Сиреневом бульваре в столичном районе Измайлово.
Местные жители вызвали на место происшествия полицейских, которые заподозрили девушку в употреблении запрещённых веществ.
При обыске квартиры правоохранители обнаружили у спортсменки два пакетика с марихуаной весом около 50 граммов.
Предположительно, бодибилдерша получала наркотики из-за границы и продавала их в Москве. В настоящий момент решается вопрос о возбуждении уголовного дела.
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Местные жители вызвали на место происшествия полицейских, которые заподозрили девушку в употреблении запрещённых веществ.
Предположительно, бодибилдерша получала наркотики из-за границы и продавала их в Москве. В настоящий момент решается вопрос о возбуждении уголовного дела.
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Евгения Парфентьева