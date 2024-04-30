Девять польских военных съехали на грузовике в кювет у белорусской границы

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Девять военных получили травмы в результате аварии грузовика, который съехал в кювет неподалеку от польско-белорусской границы. Об этом 30 апреля сообщила польская радиостанция RMF FM.
«Девять военнослужащих были госпитализированы после инцидента у границы с Белоруссией. Утром во вторник в посёлке Кондратки военный грузовик съехал в кювет», — гласит сообщение.По данным радиостанции, в машине находилось 17 военнослужащих, из которых девять были доставлены в больницу. Обстоятельства происшествия проверяет отдел военной полиции в Белостоке.
Как отмечает радиостанция, пострадавшие военные являются частью контингента, который помогает охранять границу с Белоруссией в сотрудничестве с пограничниками.
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Артем Кузьмин