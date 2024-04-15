На Украине не исключили, что польские силы ПВО могли бы защищать страну

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Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба выразил готовность к использованию польских систем противовоздушной обороны Patriot для защиты территорий страны.
В украинскому телеканалу «ТСН» он подчеркнул, что в настоящее время рассматриваются различные варианты обороны от ракет и беспилотных летательных аппаратов.
Кулеба также упомянул о своей просьбе к Западу о предоставлении Украине систем Patriot в аренду.
Президент Украины Владимир Зеленский призывал союзников передать Украине четверть всех имеющихся в мире запасов ЗРК Patriot.
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Кулеба также упомянул о своей просьбе к Западу о предоставлении Украине систем Patriot в аренду.
Президент Украины Владимир Зеленский призывал союзников передать Украине четверть всех имеющихся в мире запасов ЗРК Patriot.
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Артем Кузьмин