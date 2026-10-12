Два человека погибли после нападений медведей в Иркутской области
Два человека погибли после нападений медведей в Иркутской области. Одного из мужчин несколько месяцев считали пропавшим. Об этом пишет SHOT.
В субботу, 10 октября, возле зимовья на реке Тарея нашли тело мужчины с множественными травмами. Погибшему было 56 лет. Следователи установили, что его убил медведь.
В тот же день, примерно в 15 километрах от посёлка Каймоново, обнаружили останки 47-летнего жителя Речушки. Родственники считали его пропавшим на протяжении нескольких месяцев, хотя всё это время он находился в зимовье — небольшом деревянном домике в лесу, предназначенном для временного проживания охотников и рыбаков. По данным правоохранительных органов, его также растерзал хищник.
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