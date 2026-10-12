В российском регионе осудили мужчину, напавшего с кулаками на полицейского
В Гусеве местного жителя приговорили к полутора годам принудительных работ за нападение на полицейского. Об этом информирует прокуратура Калининградской области.
Инцидент произошел ночью 31 июля в квартире на улице Толстого. Сотрудники полиции прибыли по вызову о конфликте между соседями. Один из участников застолья, 32-летний мужчина, который был пьян, вел себя агрессивно.
При свидетелях он оскорбил полицейского нецензурной бранью, а затем ударил его по голове кулаком. В результате правоохранитель получил травмы.
Гусевский городской суд признал местного жителя виновным в оскорблении представителя власти (статья 319 Уголовного кодекса Российской Федерации) и в применении к нему насилия, не опасного для жизни и здоровья (часть 1 статьи 318 Уголовного кодекса Российской Федерации).
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