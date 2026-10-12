В российском регионе осудили мужчину, напавшего с кулаками на полицейского

12 октября 2026, 15:33

В Гусеве осудили мужчину, напавшего с кулаками на полицейского

Фото: iStock/BrianAJackson

В Гусеве местного жителя приговорили к полутора годам принудительных работ за нападение на полицейского. Об этом информирует прокуратура Калининградской области.