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Семья российских туристов заболела вирусом Коксаки, искупавшись в бассейне элитного отеля в Турции

Семья россиян заболела вирусом Коксаки, искупавшись в бассейне отеля в Турции
Фото: iStock/Thomas Bullock

Семья россиян заболела вирусом Коксаки, искупавшись в бассейне элитного отеля в Турции. Об этом пишет Mash.



Туристы выбрали для семейного отдыха пятизвёздочный отель, который славился своим крупным аквапарком для детей и взрослых. Однако воспользоваться бассейном удалось лишь однажды.

На следующий день младший ребёнок заболел, две ночи он плакал из-за болезненной сыпи. Через сутки аналогичные симптомы появились у старшего сына: у него поднялась температура до 39,3 и развилась герпангина. В последний день отдыха перед вылетом состояние детей ухудшилось: у них появились ложный круп (воспаление гортани), кашель и заложенность носа. По словам матери пострадавших, гид предупредил туристов в последний день отдыха о возможной заражённости бассейна вирусом Коксаки.

Екатерина Коршунова

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