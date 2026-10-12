Семья российских туристов заболела вирусом Коксаки, искупавшись в бассейне элитного отеля в Турции
Семья россиян заболела вирусом Коксаки, искупавшись в бассейне элитного отеля в Турции. Об этом пишет Mash.
Туристы выбрали для семейного отдыха пятизвёздочный отель, который славился своим крупным аквапарком для детей и взрослых. Однако воспользоваться бассейном удалось лишь однажды.
На следующий день младший ребёнок заболел, две ночи он плакал из-за болезненной сыпи. Через сутки аналогичные симптомы появились у старшего сына: у него поднялась температура до 39,3 и развилась герпангина. В последний день отдыха перед вылетом состояние детей ухудшилось: у них появились ложный круп (воспаление гортани), кашель и заложенность носа. По словам матери пострадавших, гид предупредил туристов в последний день отдыха о возможной заражённости бассейна вирусом Коксаки.
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