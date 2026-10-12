Семья российских туристов заболела вирусом Коксаки, искупавшись в бассейне элитного отеля в Турции

12 октября 2026, 16:34

Семья россиян заболела вирусом Коксаки, искупавшись в бассейне отеля в Турции

Фото: iStock/Thomas Bullock

Семья россиян заболела вирусом Коксаки, искупавшись в бассейне элитного отеля в Турции. Об этом пишет Mash.