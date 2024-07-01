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Девять украинских БПЛА атаковали российский регион

Губернатор Богомаз: девять БПЛА ВСУ сбили над Брянской областью
01 июля 2024, 03:40
Фото: iStock/vadimrysev

Фото: iStock/vadimrysev

Девять украинских беспилотников были сбиты над Брянской областью, сообщил губернатор региона Александр Богомаз в своем Telegram-канале.


Он отметил, что семь беспилотников самолетного типа были перехвачены над Трубчевским районом, еще два уничтожены над Карачевским районом. В результате инцидента никто не пострадал, разрушений не зафиксировано. В настоящее время на месте происшествия работают сотрудники оперативной службы.

В воскресенье, 30 июня, ряд беспилотников атаковал Новолипецкий металлургический комбинат (НЛМК). По данным издания Baza, атака началась в 2 часа ночи. Согласно сообщению, семь украинских беспилотников около часа кружили рядом с предприятием, один из них повредил гараж, а четыре других пытались повредить здание кислородной станции.

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