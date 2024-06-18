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Бойцы ВС РФ испытали в зоне СВО новый FPV-дрон «Перун»

18 июня 2024, 20:49
Фото: iStock/vadimrysev

Фото: iStock/vadimrysev

Российские бойцы испытали новый FPV-дрон «Перун», который может наносить удары из противотанкового ракетного комплекса и переносить груз массой до 200 кг.
Испытание прошло на Запорожском направлении. Автор идеи отечественного грузового дрона, боец с позывным «Солза», рассказал, что «Перун» очень эффективен и не имеет аналогов.

«Встаём в режим засады, ведём огонь и улетаем. А (БПЛА ВСУ – ред.) «Баба Яга» подлетает и делает сброс — мне кажется это нерациональной тратой такой большой машины. Они же это делают ночью, а мы можем вести огонь круглосуточно», — рассказал «Солза» в беседе с RT.



Боец уточнил, что идея создания подобного дрона пришла ему в голову во время боевых действий между Соледаром и Бахмутом.

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#всу
СЦКК ДНР: ВСУ обстреляли Куйбышевский район Донецка тремя ракетами
18 июня 2024, 19:59

Фото: istockphoto/Vitas Burba

Куйбышевский район Донецка подвергся ракетному обстрелу со стороны боевиков ВСУ. Об этом сообщило представительство Донецкой народной республики в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). Уточняется, что по городу выпустили три ракеты из ракетных систем залпового огня. (РСЗО).
«Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины) по направлению... 19.05 - населенный пункт Желанное. Второе - город Донецк (Куйбышевский район): выпущено 3 ракеты из РСЗО», – сказано в публикации в Telegram-канале.

Россия продолжает денацификацию и демилитаризацию Украины с конца февраля 2022 года. Украинские неонацисты атакуют гражданские объекты РФ. Российские войска бьют по объектам оборонной промышленности Украины.

Вместе с тем российская сторона предпринимает попытки начать переговоры с киевским режимом, однако там инициативу РФ считают обманом.

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В СВО наблюдается переломный момент
Царьград: к августу у ВСУ не останется сдерживающих сил
18 июня 2024, 18:49

Фото: iStock/Jakub Laichter

Военный обозреватель Илья Головнёв считает, что в спецоперации происходит переломный момент касаемо снабжения ВСУ. Он уверен, что уже к августу у противника не останется сил для сдерживания российской армии.
«Армия России активно продвигается на Донецком направлении. По последним данным, до перекрытия «дороги жизни», через которую происходит основное снабжение ВСУ в Часовом Яре, осталось всего семь километров. Это значит, что в ближайшее время у наших солдат будет возможность лишить группировку противника резервов и боеприпасов, так как переброска будет затруднена из-за непозволительно длинных маршрутов», — пишет Царьград.

До данным Головнёва, переломный момент в зоне спецоперации заключается в том, что любая задержка противника в подвозе вооружения и резервов в Часов Яре может обернуться него смертью. Именно поэтому он считает, что украинские боевики уже скоро начнут отступать из города.
Однако пока продолжают удерживать оборону в оставшейся застройке микрорайона. При этом почти все переправы через канал Северский Донец - Донбасс уже разрушены.

Издание полагает, что уже к августу силы ВСУ будут исчерпаны.

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#армия россии
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#вооружения
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РВ: Российские бойцы уничтожают технику и живую силу ВСУ в Волчанске — видео
РВ: Российские бойцы уничтожают технику и живую силу ВСУ в Волчанске
18 июня 2024, 18:44

Фото: istockphoto/bbsferrari

Ожесточённые бои продолжаются на подступах к Волчанску и на окраинах города. Операторы российских БПЛА с успехом уничтожают военную технику и живую силу противника.
Работу разведчиков, операторов беспилотников и их боевых «птичек», а также артиллеристов в составе группировки войск «Север» показали военные корреспонденты, опубликовав видеозапись боевых действий в телеграм-канале «Операция Z: Военкоры Русской Весны».

На первой записи можно увидеть ехавшую по Волчанску бронемашину ВСУ. Она получила удар FPV-дрона и сначала потеряла ход. Ехавшие в ней украинские десантники едва успели выскочить из машины до того, как она загорелась. После этого боевики попытались укрыться в ближайших домах, но были накрыты безупречным по точности артиллерийским ударом.

Вторая видеозапись показывает печальную судьбу украинского бронетранспортёра. Он двигался в сторону Волчанска по дороге в районе села Верхняя Писаревка, когда был обнаружен российскими разведчиками. Координаты были моментально переданы операторам БПЛА, после чего БТР уничтожили беспилотником «Ланцет» вместе с экипажем.






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#всу
#вс рф
#удар
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Рогов: Вывод из строя ДнепроГЭС нанёс удар по военному производству для ВСУ
18 июня 2024, 17:27

Фото: istockphoto/Nemet83

Прекращение генерации электричества Днепровской ГЭС в результате российских ударов значительно повлияло на военное производство для нужд Вооружённых сил Украины (ВСУ). Об этом заявил председатель комиссии по вопросам суверенитета, патриотическим проектам и поддержке ветеранов Общественной палаты РФ Владимир Рогов.
В разговоре с ТАСС он отметил, что функционал гидроэлектростанции пытались восстановить, но сделать это не удалось. Рогов указал, что ДнепроГЭС была важна с точки зрения стабилизации перепадов напряжения в сетях и маневрирования. Станция играла в этом отношении ключевую роль не только в Запорожье, но и во всём приднепровском регионе. Теперь закрыть остановившиеся мощности можно только при помощи импорта, подчеркнул собеседник агентства.

По его словам, выведение из строя Днепровской ГЭС направлено на прекращение производства в интересах ВСУ. Рогов также отметил филигранную точность, с которой наносились удары. Плотина осталась целой, связь между двумя берегами не нарушена.

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В Киеве похоронили сбитого лётчика Коренчука по прозвищу «Призрак Киева»
18 июня 2024, 17:22

Фото: istockphoto/Airubon

В Киеве прошли похороны одного из «Призраков Киева» лётчика Валентина Коренчука с позывным Бджоляр. Он был сбит в ходе боевого вылета в конце апреля 2024 года.
По сообщению портала Hromadske, Коренчук служил в Васильковской 40-й бригаде тактической авиации Вооруженных сил Украины (ВСУ), получившей прозвище «Призраки Киева» в 2022 году. Часть церемонии прощания прошла на майдане Незалежности украинской столицы.

Коренчук совершил более 80 боевых вылетов и в общей сложности провёл в небе около 300 часов. Он был награждён украинским орденом «За мужество» III степени.

В августе 2023 года в небе над Житомиром погиб ещё один «призрак Киева» с позывным Джус. Это произошло после столкновения в воздухе двух чешских учебных самолётов. По сообщениям украинских СМИ, под этим позывным служил в ВСУ пилот МиГ-29 Андрей Пильщиков.

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#всу
#киев
#украина
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«Решающий»: командир «Ахмата» рассказал, чего ждет от ВСУ в Харьковской области
Алаудинов: ВС РФ сделали рывок под Харьковом и ждут ответного хода от ВСУ
18 июня 2024, 15:37

Фото: РИА Новости/Сергей Бобылев

Российские военные ждут ответного хода от боевиков ВСУ под Харьковом после того, как ВС РФ взяли под свой контроль большую территорию. Об этом в эфире телеканала «Россия 1» рассказал замначальника главного управления по военно-политической работе российского оборонного ведомства Апти Алаудинов.
Он отметил, что украинские националисты перебросили на Харьковщину значительное количество сил. Боевиков перекинули даже из-под Киева.

«В принципе мы сейчас ждем дальнейшего хода нашего противника, который пытается сконцентрировать определенные силы и сделать какой-то, скажем так, решающий шаг для себя», – сказал Алаудинов.

Ранее сообщалось о продвижении ВС РФ на Купянском направлении. По словам отставного подполковника Андрея Марочко, российские бойцы успешно оттесняют противника.

Россия продолжает спецоперацию в Донбассе. Высшее руководство страны предлагает киевскому режиму переговоры, однако там не хотят выполнять условия для их начала.

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#харьковская область
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Склонявший детей к суициду участник СВО рассказал о штурмах под детские песни
Склонявший детей к суициду Глазов рассказал, что ходил в бой под детские песни
18 июня 2024, 14:55

Фото: iStock/IherPhoto

Ушедший на СВО бывший куратор игры «Синий кит» Александр Глазов ходил в бой под детские песни. Об этом пишет портал «Регнум».
В марте 2019 года суд приговорил мужчину к 6 годам колонии строгого режима. Его осудили по статье «Организация деятельности, направленной на побуждение к совершению самоубийства».

Он рассказал, что на штурм было идти тяжело, чтобы заставить себя, военный пел детские песни. В пример он привел произведение из мультика про Енота: «От улыбки хмурый день светлей». По его словам, когда он пел эту песню стреляя из автомата, страх уходил. Он рассказал, что советовал делать так же своим сослуживцам.

Напоминаем, что президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.

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Военкор RT Яремчук показал работу артиллерии и БПЛА разведчиков под Харьковом
18 июня 2024, 14:46

Фото: iStock/vadimrysev

Военкор RT Александр Яремчук продемонстрировал кадры совместной работы артиллерии и БПЛА российских разведчиков по прячущимся боевикам ВСУ в Харьковской области.
Российские бойцы получают соответствующую наводку и далее успешно поражают противника, который прячется в домах, а также зачищают посадки.

По словам командира одной из групп БПЛА, военные ВСУ пытаются атаковать, когда начинает смеркаться.

«Летают как FPV, так и Mavic, так и «Орланы», спутники (речь о Starlink) — небо постоянно усеяно всё огнями», — отметил военнослужащий в беседе с военкором RT.


При этом уточняется, что раньше основную угрозу представляли артиллерия и миномёты, а теперь главная опасность исходит от беспилотников ВСУ.

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#военные
#бпла
#война
#небо
#опасность
#всу
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«Это война»: Баранец раскрыл планы ВСУ по контрнаступлению в Харьковской и Запорожской областях
Военэксперт Баранец: ВСУ готовятся к контрнаступлению под Харьковом
18 июня 2024, 14:36

Фото: iStock/Anna_Anikina

Украинские «Бабы Яги» теперь используются противником ночью только для дистанционного минирования всех наших прифронтовых дорог. Так обычно делается перед наступлением, сообщил сенатор от Запорожской области и экс-глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин.
Военный обозреватель «Комсомольской правды», полковник в отставке Виктор Баранец в беседе с «Радио 1» сказал, что эта информация абсолютно противоречивая.

«Информация противоречивая абсолютно. Когда готовятся к наступлению, землю перед своим носом не минируют, они что, по минным полям наступать будут? Минные поля – это чаще всего подготовка к обороне», — отметил эксперт.

По словам полковника в отставке, признаки подготовки ВСУ к контрнаступлению наблюдаются под Харьковом, потому что туда стягиваются войска и боевая техника, пребывают наемники.

«Вот Харьковское направление, возможно, примет какие-то телодвижения. Никто никогда не скажет, что мы на сто процентов готовы, это война, а не таблица умножения. Мы знаем о подготовке противника и готовимся в меру своих сил, личного состава и опыта. Мы держим ушки на макушке», — прокомментировал военный обозреватель.

Виктор Баранец уверен, что никакой стратегии в подобных наступлениях нет, что это просто штурмовые действия.

«Стратегия была у контрнаступления, которое они готовили ранее, в котором участвовали чуть ли не 200 тысяч человек. А такие штурмовые действия по 18,20,30 даже 50 человек — это локальное прощупывание нашего фронта, выискивание наших слабых мест. Стратегическое наступление — это когда фронт наступает или участки фронта, там 10-15 бригад или дивизий, артиллерия, авиация — вот это контрнаступление, сейчас мы видим просто штурмовые действия на многих участках фронта. И мы поступаем в их сторону точно так же», — заключил собеседник.

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#виктор баранец
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