Бойцы ВС РФ испытали в зоне СВО новый FPV-дрон «Перун»

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Российские бойцы испытали новый FPV-дрон «Перун», который может наносить удары из противотанкового ракетного комплекса и переносить груз массой до 200 кг.
Испытание прошло на Запорожском направлении. Автор идеи отечественного грузового дрона, боец с позывным «Солза», рассказал, что «Перун» очень эффективен и не имеет аналогов.
Боец уточнил, что идея создания подобного дрона пришла ему в голову во время боевых действий между Соледаром и Бахмутом.
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«Встаём в режим засады, ведём огонь и улетаем. А (БПЛА ВСУ – ред.) «Баба Яга» подлетает и делает сброс — мне кажется это нерациональной тратой такой большой машины. Они же это делают ночью, а мы можем вести огонь круглосуточно», — рассказал «Солза» в беседе с RT.
Боец уточнил, что идея создания подобного дрона пришла ему в голову во время боевых действий между Соледаром и Бахмутом.
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Элина Позднякова