Девятидневная девочка умерла после отравления грудным молоком

05 октября 2026, 08:09

Британка отравила новорожденную дочь кокаином через грудное молоко

Фото: iStock/globalmoments

Девятидневная девочка умерла в гостинице города Ньюквей после кормления грудью: в молоко матери попал кокаин. Об этом сообщает The Sun.