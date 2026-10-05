Девятидневная девочка умерла после отравления грудным молоком
Девятидневная девочка умерла в гостинице города Ньюквей после кормления грудью: в молоко матери попал кокаин. Об этом сообщает The Sun.
Трагедия произошла в ноябре 2023 года в отеле Victoria. 30-летняя Рошель Томас приехала туда вместе с 29-летним Эндрю Мондером и новорожденной дочерью Дарси. По данным издания, женщина употребила наркотик во время отдыха.
Медики прибыли в номер после вызова и нашли младенца без сознания. У ребенка шла кровь из лица. Врачи не смогли спасти девочку. Следствие установило, что вещества принимали оба родителя. Томас употребляла кокаин во время беременности и после рождения дочери.
Суд признал супругов виновными в ненадлежащем исполнении родительских обязанностей. Каждому назначили два года лишения свободы с отсрочкой наказания на три года.
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