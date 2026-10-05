Специалисты ликвидировали медведя, вышедшего к аттракционам в нацпарке Кызыла
В Кызыле устранили бурого медведя, забредшего в Национальный парк культуры и отдыха. Зверь представлял серьёзную опасность для граждан. Об этом сообщили в канале «Госкомохотнадзор Республики Тыва» на платформе MAX.
Инцидент произошёл в ночь с 4 на 5 октября. На территорию нацпарка имени Николая Гастелло сумел проникнуть медведь. Туда сразу направились сотрудники полиции и охотоведы. С помощью квадрокоптеров они обнаружили косолапого возле аттракционов. Зверь проявлял агрессию и создавал потенциальную угрозу для местных жителей и туристов, поэтому специалисты приняли решение ликвидировать его.
В пресс-службе Госкомохотнадзора напомнили, что при встрече с медведем рядом с населённым пунктом следует незамедлительно звонить в Службу спасения по номеру 112.
Ранее «Радио 1» передавало, что в Саратовской области устанавливаются обстоятельства госпитализации жителя Балашова. По предварительной оценке правоохранительных органов, мужчина мог пострадать из-за неисправности газового оборудования в его доме.
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