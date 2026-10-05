В Саратовской области начали проверку после отравления мужчины угарным газом
В Саратовской области устанавливаются обстоятельства госпитализации жителя Балашова. Об этом сообщили в канале «Следком 64» на платформе MAX.
Инцидент, из-за которого мужчина поступил в медицинское учреждение с признаками отравления угарным газом, произошёл вечером 4 октября в доме на улице Орджоникидзе. Супруге и малолетнему ребёнку пациента госпитализация не потребовалась.
По предварительной оценке правоохранительных органов, причиной отравления могла стать неисправность газового оборудования. Следователи начали процессуальную проверку по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности). В настоящий момент эксперты осматривают место происшествия и устанавливают все обстоятельства случившегося.
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