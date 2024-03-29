Девятый фигурант дела о теракте в «Крокусе» получил 15 суток за нецензурную брань

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Решением Преображенского суда Москвы, девятый фигурант уголовного дела о теракте в «Крокус Сити Холле» арестован на 15 суток, пишет ТАСС.
В суде рассматривалось административное дело в отношении Назримада Лутфуллои. В материалах дела говорится, что он нарушал общественный порядок и выражался нецензурной бранью в общественных местах.
Лутфуллои был задержан правоохранителями 23 марта. Фигурант отталкивал сотрудников полиции, не предъявлял документы, грубил.
В настоящее время судебное заседание продолжается. Рассматривается мера пресечения по уголовному делу о теракте в «Крокус Сити Холле».
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Лутфуллои был задержан правоохранителями 23 марта. Фигурант отталкивал сотрудников полиции, не предъявлял документы, грубил.
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Анастасия Хохлова