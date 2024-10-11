Девятиклассница в Челябинске умерла во время урока

Фото: iStock/maxim4e4ek
В челябинском Копейске во время урока умерла ученица девятого класса. Об этом сообщает портал URA.ru. Отмечается, что учителя вызвали скорую, однако врачам не удалось спасти девушку.
«Во время урока школьнице стало плохо. В учебное заведение была вызвана скорая. К сожалению, спасти девочку не удалось», — приводит издание слова своего источника.«КП-Челябинск» со ссылкой на источник в правоохранительных органах сообщает, что девочка приняла много таблеток, а в ее вещах позже нашли записку.
Читайте также:
«Вырезали фигуры ножом»: толпа школьников четыре часа мучила подростка в квартире
Толпа подростков издевалась над девочкой прямо в одной из школ Красноярска
Пытали и записывали на видео: подробности расправы подростков над 16-летним школьником в Угличе
Данил Пономарев