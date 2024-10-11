Толпа подростков издевалась над девочкой прямо в одной из школ Красноярска

Фото: iStock/dragana991
В сети появилось видео, на котором толпа подростков издевается над девочкой прямо в коридоре одной из школ Красноярска. Жестокие кадры опубликовал канал «РЕН ТВ». Отмечается, что по факту случившегося уже организовали проверку в полиции и нашли всех участников конфликта.
На кадрах видно, как ученица стоит на коленях, прикрывая голову, пока в это время группа парней бьет ее по голове, дергает за волосы, пинает ногами и параллельно снимает все на камеру.
В соцсетях пишут, что проходившие мимо учителя не предпринимали никаких действий, чтобы помочь девочке.
По информации канала, полицейские уже установили личность девочки и начали проверку. Служебное расследование также организовали в главном управлении образования Красноярска, к которому привлекли ПДН, прокуратуру и администрацию школы.
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В соцсетях пишут, что проходившие мимо учителя не предпринимали никаких действий, чтобы помочь девочке.
По информации канала, полицейские уже установили личность девочки и начали проверку. Служебное расследование также организовали в главном управлении образования Красноярска, к которому привлекли ПДН, прокуратуру и администрацию школы.
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Данил Пономарев