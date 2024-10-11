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Толпа подростков издевалась над девочкой прямо в одной из школ Красноярска

11 октября 2024, 14:06
Фото: iStock/dragana991

Фото: iStock/dragana991

В сети появилось видео, на котором толпа подростков издевается над девочкой прямо в коридоре одной из школ Красноярска. Жестокие кадры опубликовал канал «РЕН ТВ». Отмечается, что по факту случившегося уже организовали проверку в полиции и нашли всех участников конфликта.
На кадрах видно, как ученица стоит на коленях, прикрывая голову, пока в это время группа парней бьет ее по голове, дергает за волосы, пинает ногами и параллельно снимает все на камеру.

В соцсетях пишут, что проходившие мимо учителя не предпринимали никаких действий, чтобы помочь девочке.



По информации канала, полицейские уже установили личность девочки и начали проверку. Служебное расследование также организовали в главном управлении образования Красноярска, к которому привлекли ПДН, прокуратуру и администрацию школы.



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#учителя
#полицейские
#расследование
#волосы
В Балтийском море у немецкого Кюлунгсборна вспыхнул танкер с химикатами и нефтью
11 октября 2024, 14:23

Фото: istockphoto/surasak petchang

В Балтийском море у берегов немецкого города Кюлунгсборна загорелся танкер, который перевозил химикаты и нефть. Об этом сообщило местное общество спасения потерпевших кораблекрушение на своем сайте. Отмечается, что возгорание произошло на 73-метровом немецком танкере «Annika».
«В настоящее время судно находится к северо-востоку от Кюлунгсборна в Балтийском море», — указано в заявлении.
По информации ведомства, весь экипаж — 7 человек — удалось эвакуировать на спасательном катере, который прибыл к месту происшествия около 10 утра по местному времени.

Сейчас полыхающий танкер пытаются потушить при помощи спецтехники и вертолетов.

Ранее сообщалось, что йеменские хуситы нанесли удары по двум кораблям в Красном море и Индийском океане. Среди них был британский нефтяной танкер Cordelia Moon в Красном море.

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Казнь за парковку или неразделенная любовь: за что сосед расстрелял супругов с собакой в Мытищах
11 октября 2024, 14:03

Фото: iStock/Diy1

В Мытищах произошла стрельба. Местный житель с пистолетом напал на семейную пару, выгуливавшую собаку в лесу. Мужчина погиб на месте. Следствие рассматривает сразу несколько версий произошедшего: от конфликта из-за парковочного места до неразделенной любви к соседке. О подробностях трагедии расскажет «Радио 1».

Стрельба в Мытищах 11 октября: что известно


11 октября 47-летний Юрий и 40-летняя Ирина гуляли с собакой в лесополосе микрорайона Шереметьевский, когда их встретил сосед. Мужчина произвел не менее пяти выстрелов в супружескую пару. В результате стрельбы 47-летний Юрий скончался на месте, а его супруга, получившая огнестрельное ранение ноги, смогла скрыться в лесу от нападавшего и была впоследствии госпитализирована.

В Следственном комитете России сообщили, что криминалисты изъяли пять гильз с места происшествия, а также назначили судебно-медицинскую экспертизу.

Фото: iStock/Jonathan Ardila

Причина конфликта из-за парковки в Мытищах


По факту произошедшего возбуждено уголовное дело. Как сообщает телерам-канал SHOT, основная версия гласит, что супруги и сосед конфликтовали из-за парковочного места. Пострадавшая женщина не может поверить, что сосед пошел на такой шаг из-за обычного коммунального спора. Еще одной возможной причиной, по данным программы «ЧП» на НТВ, могло стать неправильное выгуливание собаки. Якобы сосед был недоволен тем, что питомца выгуливают в общественном месте.

Следствие также рассматривает версию, согласно которой подозреваемый в убийстве и покушении Алексей, расстрелявший супругов в Долгопрудном, был влюблен в Ирину и преследовал ее. Родственники супругов Вершковых рассказали, что Юрий и Ирина знали Алексея с детства. По их словам, он был замкнутым ребенком и общался только с несколькими знакомыми из микрорайона Шереметьевский.

По словам знакомых семейства, Алексей преследовал Юрия и Ирину на протяжении как минимум четырех лет и уже нападал на мужчину. Однажды, когда Юрий забыл сигареты в машине и вернулся за ними, Алексей напал на него сзади и ударил по голове.


Психические проблемы нападвшего


Как сообщает MK.RU, мать и сестра Алексея периодически навещали его и просили окружающих быть к нему более терпимыми, так как у него с детства были психические отклонения. Несмотря на это, они уверяли, что он не представляет опасности. По информации издания, мужчина неоднократно доставлял неудобства семье Вершковых, забрасывая их квартиру мусором.

Однако истинные мотивы нападавшего узнать будет непросто. Неподалеку от места происшествия было найдено тело самого стрелка.

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В Ступине легковушка врезалась в отбойник, пассажира выбросило на дорогу
11 октября 2024, 12:32

Фото: пресс-служба Мособлпожспаса

Авария с машиной Skoda Octavia произошла на 87 километре трассы М-4 «Дон» на территории городского округа Ступино, в результате аварии пострадал пассажир, первую помощь ему оказали работники Мособлпожспаса, сообщает пресс-служба ведомства.
«В единую службу экстренных вызовов «Система-112» поступило сообщение, что машина врезалась в отбойник, в результате чего пассажира выбросило из салона на дорогу рядом с ограждением. Спасатели оперативно прибыли на место аварии, отключили аккумулятор машины во избежание пожара и оказали первую медицинскую и психологическую помощь 28-летнему пассажиру. Затем мужчину закрепили на носилках и передали бригаде скорой помощи», — говорится в сообщении.
Пострадавшего с многочисленными ушибами госпитализировали в Ступинскую областную больницу, водителю автомобиля медицинская помощь не потребовалась.

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Пытали и записывали на видео: подробности расправы подростков над 16-летним школьником в Угличе
11 октября 2024, 12:29

Фото: iStock/Михаил Руденко

В Ярославской области произошло жуткое событие: толпа подростков несколько часов избивала 16-летнего школьника. Причиной расправы над несовершеннолетним якобы стала обида его бывшей девушки. Подробнее о происшествии в Угличе читайте в материале «Радио 1».

Избиение подростка в Угличе


Инцидент произошел в ночь с 28 на 29 сентября. Группа подростков пришла к 16-летнему школьнику домой с намерением избить его. В этот момент Иван (имя изменено – прим.ред) находился дома один. Матери у него нет, а отец трудится дальнобойщиком и в этот момент был в отъезде. Садисты записывали свои пытки на видео и выкладывали их в Интернет. Перед тем, как уйти, подростки вынесли из квартиры бытовую технику и мобильный телефон жертвы.

Жуткие подробности расправы


Волонтеры рассказали журналистам, что у юноши порядка 30 переломов, разорвана барабанная перепонка и ушиб селезёнки, школьник может остаться инвалидом. На протяжении нескольких часов несовершеннолетние издевались над юношей: они засовывали Ивана в диван и начинали прыгать, пихали ему в рот туалетный ершик, жестоко избивали, душили, хлыстали проводами, вырезали фигурки на теле.

В настоящее время установлено, что в избиении участвовала девушка, которая и привела толпу домой к юноше. Она снимала все происходящее на видео и транслировала в Сеть. Позже мать девушки, принимавшей участие в жестоком инциденте и смеявшейся рядом с избитым подростком, назвала тех, кто осуждает её дочь, «собаками», которые должны замолчать.

Сама фигурантка заявляет, что пострадавший ранее избил другого человека и угрожал ей ножом, поэтому в содеянном не раскаивается.

«Вы сами ситуацию знаете? И из-за чего это произошло все? Бедный несчастный мальчик сам не лучше, есть видео, где этот «несчастный ребенок» избивает человека и стоит с ножом над ним», — писала девушка в городском паблике.
Фото: iStock/Jacob Wackerhausen

Задержание подозреваемых


После жестокого избиения 16-летнего подростка в Ярославской области следственные органы инициировали уголовное дело и задержали троих подозреваемых. В настоящее время пострадавший юноша госпитализирован.

Опубликована переписка участников избиения


После чудовищного избиения подростка в Сети появились скриншоты переписки участвующих в нападении садистов.

«У него походу сломана челюсть, нос дышит, а зубы все ходуном. Мы следили за подъездом, за ним скорая с мигалками приехала», — записала аудиосообщение своим друзьям девушка, которая находилась в квартире.

В другом аудиосообщении девушка говорит, что не может отмыть кровь с ботинка. По всей видимости, она пинала мальчика по лицу.


Реакция Госдумы


Подростки, жестоко избившие сверстника в Угличе, должны предстать перед судом и понести наказание по всей строгости закона без излишней сентиментальности. Такое мнение высказал заместитель председателя комитета Госдумы по вопросам семьи, отцовства, материнства и детства Виталий Милонов.

Он отметил, что в законодательстве установлен порог ответственности, который для тяжких преступлений даже ниже. Милонов добавил, что подростки, не достигшие определенного возраста, могут быть переведены в специальный интернат. По его словам, их следует наказывать без излишних оправданий в духе «они же дети, они больше не будут». Он подчеркнул, что совершенное ими преступление является очень серьезным, и они должны в полной мере ощутить свою ответственность.

Парламентарий предположил, что дети, избившие ребенка, были из неблагополучных семей, а их родители — «уроды и алкоголики». Однако не стоит «гладить их по головке», важно привлечь их к ответственности, заключил Милонов.

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Появилось видео с места нападения на помощника депутата ГД в Одинцове
11 октября 2024, 11:18

Фото: iStock/Михаил Руденко

Следственный комитет по Московской области опубликовал в своем Telegram-канале кадры с места нападения на помощника депутата Госдумы Шерипа Аликхаджиева в Одинцове.
В ведомстве отметили, что по факту покушения на убийство возбуждено уголовное дело.

«По данным следствия, 10 октября 2024 года неизвестный, находясь на веранде дома в дер. Лапино г.о. Одинцово, произвел не менее 4 выстрелов из неустановленного огнестрельного оружия в собственника домовладения, причинив ему 2 огнестрельных ранения», — говорится в сообщении регионального СК.

Уточняется, что пострадавшего мужчину экстренно госпитализировали. Сейчас он находится в реанимации.

Следователи и криминалисты осмотрели место происшествия и изъяли улики. Преступника ищут.

Напомним, в деревне Лапино Одинцовского района неизвестный открыл огонь по 58-летнему Шерипу Аликхаджиеву, помощнику депутата ГД. Случилось это на веранде его дома, где злоумышленник выпустил четыре пули, две из которых попали в пострадавшего.

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#одинцово
#убийство
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#уголовное дело
#следователи
#происшествия
#дома
#ск
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Два человека погибли и девять пострадали в ДТП с двумя автобусами в Татарстане
11 октября 2024, 11:11

Фото: iStock/Vladimir Dyavhkov

В Татарстане в ДТП с двумя автобусами погибли два человека, еще девять пострадали. Об этом сообщает региональное УМВД в своем телеграм-канале. Авария произошла на трассе М-7 «Волга», где столкнулись маршрутки «Камаз» и «Ютонг».
По предварительной информации ведомства, столкновение произошло по вине водителя автобуса «Камаз», который не уступил дорогу встречному потоку при повороте налево. Во время маневра в него врезался автобус «Ютонг».
«В результате два пассажира автобуса «Камаз» скончались на месте, водитель и еще восемь пассажиров пострадали», — говорится в сообщении.
В причинах и обстоятельствах ДТП разбираются сотрудники ГАИ, организована проверка.

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#автобус
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#сотрудники
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В Одинцово пытались убить помощника депутата Госдумы
Помощника депутата Госдумы Шерипа Аликхаджиева пытались застрелить в Одинцово
11 октября 2024, 10:58

Фото: istock/Savusia Konstantin

В Одинцово пытались убить помощника депутата Госдумы Шерипа Аликхаджиева. Об этом информирует Telegram-канал «‎112».
По данным канала, инцидент произошёл в деревне Лапино Одинцовского района. Неизвестный открыл огонь по 58-летнему Шерипу Аликхаджиеву, помощнику депутата ГД. Случилось это на веранде его дома, где злоумышленник выпустил четыре пули, две из которых попали в пострадавшего.

Мужчина был срочно госпитализирован. В настоящее время он находится в реанимации. Правоохранительные органы начали поиски нападавшего. Личность злоумышленника пока не установлена, как и мотивы его действий.

Ранее сообщалось, что в Москве айтишник убил жену топором после ссоры. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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#инцидент
#мужчина
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Дети мигрантов избивали российского школьника за его патриотическую позицию
В Подмосковье дети мигрантов избивали школьника за его патриотическую позицию
11 октября 2024, 10:30

Фото: iStock/mrohana

В Подмосковье дети мигрантов избивали российского школьника за его патриотическую позицию. Об этом сообщает «Московский комсомолец».
Издевательства начались еще в 2021 году, когда первоклассник впервые пришел в школу с портфелем с символикой российского флага. После чего мальчик начал рассказывать одноклассникам, о том, что он патриот РФ, гордится отцом и дедушкой, которые были военными, и сам хочет быть похожим на них. С началом СВО школьник стал писать солдатам на фронт.

По словам матери ребенка, его позицию трое одноклассников-мигрантов якобы воспринимали неодобрительно — они регулярно нападали на мальчика, срывали с его рюкзака нашивки. Уточняется, что школьник молчал об этой травле. Однако в один из дней он все же рассказал маме, что его побили лыжными палками на уроке физкультуры.

Спустя некоторое время один из нападавших признал свою вину и больше не трогал мальчика, а двое других продолжили. По факту бездействия руководства учебного заведения возбуждено уголовное дело.

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У жителя Мытищ нашли около 400 свёртков с наркотиками
11 октября 2024, 10:05

Фото: iStock/mrohana

Полиция задержала в Мытищах 20-летнего местного жителя по подозрению в распространении наркотиков, сообщает пресс-служба подмосковного главка МВД.
«Молодого человека остановили на Силикатной улице для проверки документов. Он заметно нервничал и вёл себя подозрительно, поэтому его доставили в отделение. При личном досмотре у молодого человека изъяли два свёртка с порошком, который по результатам лабораторного исследования оказался наркотиком мефедроном», — говорится в сообщении.
При осмотре квартиры задержанного оперативники обнаружили ещё около 400 свёртков с аналогичным содержимым. Общий вес наркотиков составил приблизительно 700 граммов. Кроме того, в квартире были обнаружены весы и упаковочный материал.

Задержанный рассказал, что нашёл работу через один из мессенджеров. В его обязанности входило забирать крупные партии наркотиков из мест, указанных кураторами, расфасовывать для продажи и сбывать через «закладки». Задержанный также сообщил, что успел разложить наркотики по 17 тайникам. Полицейские выехали по указанным им адресами и забрали все свёртки.

Против задержанного завели уголовное дело по статье «Незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств».

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