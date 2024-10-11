Пытали и записывали на видео: подробности расправы подростков над 16-летним школьником в Угличе

Фото: iStock/Михаил Руденко
В Ярославской области произошло жуткое событие: толпа подростков несколько часов избивала 16-летнего школьника. Причиной расправы над несовершеннолетним якобы стала обида его бывшей девушки. Подробнее о происшествии в Угличе читайте в материале «Радио 1».
Избиение подростка в Угличе
Инцидент произошел в ночь с 28 на 29 сентября. Группа подростков пришла к 16-летнему школьнику домой с намерением избить его. В этот момент Иван (имя изменено – прим.ред) находился дома один. Матери у него нет, а отец трудится дальнобойщиком и в этот момент был в отъезде. Садисты записывали свои пытки на видео и выкладывали их в Интернет. Перед тем, как уйти, подростки вынесли из квартиры бытовую технику и мобильный телефон жертвы.
Жуткие подробности расправы
Волонтеры рассказали журналистам, что у юноши порядка 30 переломов, разорвана барабанная перепонка и ушиб селезёнки, школьник может остаться инвалидом. На протяжении нескольких часов несовершеннолетние издевались над юношей: они засовывали Ивана в диван и начинали прыгать, пихали ему в рот туалетный ершик, жестоко избивали, душили, хлыстали проводами, вырезали фигурки на теле.
В настоящее время установлено, что в избиении участвовала девушка, которая и привела толпу домой к юноше. Она снимала все происходящее на видео и транслировала в Сеть. Позже мать девушки, принимавшей участие в жестоком инциденте и смеявшейся рядом с избитым подростком, назвала тех, кто осуждает её дочь, «собаками», которые должны замолчать.
Сама фигурантка заявляет, что пострадавший ранее избил другого человека и угрожал ей ножом, поэтому в содеянном не раскаивается.
«Вы сами ситуацию знаете? И из-за чего это произошло все? Бедный несчастный мальчик сам не лучше, есть видео, где этот «несчастный ребенок» избивает человека и стоит с ножом над ним», — писала девушка в городском паблике.
Фото: iStock/Jacob Wackerhausen
Задержание подозреваемых
После жестокого избиения 16-летнего подростка в Ярославской области следственные органы инициировали уголовное дело и задержали троих подозреваемых. В настоящее время пострадавший юноша госпитализирован.
Опубликована переписка участников избиения
После чудовищного избиения подростка в Сети появились скриншоты переписки участвующих в нападении садистов.
«У него походу сломана челюсть, нос дышит, а зубы все ходуном. Мы следили за подъездом, за ним скорая с мигалками приехала», — записала аудиосообщение своим друзьям девушка, которая находилась в квартире.
В другом аудиосообщении девушка говорит, что не может отмыть кровь с ботинка. По всей видимости, она пинала мальчика по лицу.
Реакция Госдумы
Подростки, жестоко избившие сверстника в Угличе, должны предстать перед судом и понести наказание по всей строгости закона без излишней сентиментальности. Такое мнение высказал заместитель председателя комитета Госдумы по вопросам семьи, отцовства, материнства и детства Виталий Милонов.
Он отметил, что в законодательстве установлен порог ответственности, который для тяжких преступлений даже ниже. Милонов добавил, что подростки, не достигшие определенного возраста, могут быть переведены в специальный интернат. По его словам, их следует наказывать без излишних оправданий в духе «они же дети, они больше не будут». Он подчеркнул, что совершенное ими преступление является очень серьезным, и они должны в полной мере ощутить свою ответственность.
Парламентарий предположил, что дети, избившие ребенка, были из неблагополучных семей, а их родители — «уроды и алкоголики». Однако не стоит «гладить их по головке», важно привлечь их к ответственности, заключил Милонов.
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Анастасия Хохлова