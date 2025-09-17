Достижения.рф

Девятиклассницы засунули туалетный ёршик в рот второкласснице в приморской школе

В Приморье школьницы засунули туалетный ёршик в рот восьмилетней девочке
Фото: iStock/SB Arts Media

В Приморском крае ученицы девятого класса силой затащили девочку из второго класса в туалет и засунули ей в рот ёршик. Об этом сообщает Telegram-канал Amur Mash.



Инцидент произошёл в общеобразовательной школе №12 Спасска-Дальнего. Три девятиклассницы душили восьмилетнюю девочку, не давая ей позвать на помощь, а потом заставили держать во рту туалетный ёршик.

Подруги пострадавшей вовремя обратились за помощью к взрослым, после чего издевательства прекратились. Однако руководство школы не уведомило родителей ребёнка о случившемся – история стала известна только после окончания занятий.

Мама пострадавшей девочки в беседе с каналом заявила, что считает ситуацию попыткой замять инцидент. Женщина уже написала заявление в полицию и требует отчислить агрессивных подростков из школы, поскольку дети будут продолжать ежедневно сталкиваться в стенах учебного заведения.

Расследование инцидента продолжается.

Анастасия Чинкова

Что думаешь?

0 0 0 0 0 0