Девятиклассницы засунули туалетный ёршик в рот второкласснице в приморской школе
В Приморском крае ученицы девятого класса силой затащили девочку из второго класса в туалет и засунули ей в рот ёршик. Об этом сообщает Telegram-канал Amur Mash.
Инцидент произошёл в общеобразовательной школе №12 Спасска-Дальнего. Три девятиклассницы душили восьмилетнюю девочку, не давая ей позвать на помощь, а потом заставили держать во рту туалетный ёршик.
Подруги пострадавшей вовремя обратились за помощью к взрослым, после чего издевательства прекратились. Однако руководство школы не уведомило родителей ребёнка о случившемся – история стала известна только после окончания занятий.
Мама пострадавшей девочки в беседе с каналом заявила, что считает ситуацию попыткой замять инцидент. Женщина уже написала заявление в полицию и требует отчислить агрессивных подростков из школы, поскольку дети будут продолжать ежедневно сталкиваться в стенах учебного заведения.
Расследование инцидента продолжается.
