Девятиклассницы засунули туалетный ёршик в рот второкласснице в приморской школе

17 сентября 2025, 11:10

В Приморье школьницы засунули туалетный ёршик в рот восьмилетней девочке

Фото: iStock/SB Arts Media

В Приморском крае ученицы девятого класса силой затащили девочку из второго класса в туалет и засунули ей в рот ёршик. Об этом сообщает Telegram-канал Amur Mash.